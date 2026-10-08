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08 октября, 00:52

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CNN: власти США могут предъявить Мадуро обвинения за пытки американцев

Власти США хотят обвинить Мадуро в пытках американцев

Фото: ТАСС/EPA/Stringer

Власти США, как ожидается, предъявят президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новые обвинения, связанные с предполагаемыми пытками американских граждан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, прокуроры в Нью-Йорке готовят обвинения в отношении Мадуро и Флорес в связи с пытками американцев, которые в последние годы содержались под стражей властей Венесуэлы. Новые обвинения могут официально объявить уже в четверг, 8 октября.

В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.

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