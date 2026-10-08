CNN: власти США могут предъявить Мадуро обвинения за пытки американцев

08 октября, 00:52Политика
Фото: ТАСС/EPA/Stringer
Власти США, как ожидается, предъявят президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новые обвинения, связанные с предполагаемыми пытками американских граждан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным журналистов, прокуроры в Нью-Йорке готовят обвинения в отношении Мадуро и Флорес в связи с пытками американцев, которые в последние годы содержались под стражей властей Венесуэлы. Новые обвинения могут официально объявить уже в четверг, 8 октября.
В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.
Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.