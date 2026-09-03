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03:31

Политика

Защита Мадуро просит прекратить дело в США

Фото: телеграм-канал Nicolás Maduro

Адвокаты президента Венесуэлы Николаса Мадуро подали в американский суд ходатайство о прекращении уголовного дела против их клиента. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Защита настаивает на отсутствии у США юрисдикции, ссылаясь на иммунитет Мадуро как главы суверенного государства. В меморандуме адвокаты утверждают, что суд не вправе осуществлять уголовное преследование Мадуро, и требует отклонить обвинительное заключение.

Юристы указывают, что венесуэльский лидер обладает иммунитетом как действующий глава государства, а также иммунитетом в отношении действий, совершенных им в официальном качестве.

Ранее, 3 января, США нанесли массированный удар по Венесуэле. В результате боевых действий Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Американские власти обвиняют их в причастности к наркотерроризму. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента страны.

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