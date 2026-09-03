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00:27

Политика

Посла России в Лиссабоне вызвали в МИД Португалии

Фото: depositphotos/ingus.kruklitis.gmail.com

Посла России в Лиссабоне вызовут в министерство иностранных дел Португалии в четверг, 3 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.

Встреча назначена на 11:30 по местному времени (13:30 по московскому времени). Других подробностей не приводится.

Глава португальского внешнеполитического ведомства Паулу Ранжел заявил, что российского посла пригласят в МИД после того, как Германия обвинила Россию в якобы причастности к инцидентам с беспилотниками возле аэропорта Лейпцига.

В полиции Лейпцига 5 августа сообщили, что сотрудник аэропорта обнаружил дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Берлин возложил ответственность за произошедшее на Москву, не предоставив конкретных доказательств. При этом в России инцидент назвали наспех состряпанной провокацией.

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