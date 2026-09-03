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03 сентября, 03:58

Происшествия

Экипаж арестованного на Шпицбергене судна РФ находится в безопасности

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Экипаж задержанного на Шпицбергене российского судна "Профессор Молчанов" находится в безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что как само судно, так и его команда в настоящее время не подвергаются физической угрозе.

Ранее стало известно, что норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно по иску украинской компании "Нафтогаз". Отмечается, что 31 августа Окружной суд Норд-Тромса вынес решение об аресте судна, которое находилось в порту Баренцбурга.

Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

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