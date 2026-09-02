02 сентября, 23:21Транспорт
Сняты ограничения на работу в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Ограничения вводились на фоне сообщений об атаке БПЛА на Москву. Всего по состоянию на вечер среды, 2 сентября, было сбито 34 дрона.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ежедневно взаимодействует со спецслужбами для защиты аэропортов. Там отметили, что на все угрозы находятся решения.
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