Сняты ограничения на работу в аэропортах Внуково и Шереметьево

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В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ограничения вводились на фоне сообщений об атаке БПЛА на Москву. Всего по состоянию на вечер среды, 2 сентября, было сбито 34 дрона.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ежедневно взаимодействует со спецслужбами для защиты аэропортов. Там отметили, что на все угрозы находятся решения.



