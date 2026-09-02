Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. Позже гавань возобновила работу.

Меры связаны с атакой вражеских беспилотников на столичный регион. Как уточнял Сергей Собянин, в среду, 2 сентября, на подлете к Москве было уничтожено 34 БПЛА.

