Средняя зарплата в России выросла почти до 115 тыс рублей в июне

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Средняя заработная плата в России в июне 2026 года составила 114 743 рубля, увеличившись на 9,6% в годовом выражении. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Показатель оказался рекордным для месяцев, не считая декабря 2024 и 2025 годов. В первом полугодии средние номинальные зарплаты выросли на 12,7% в годовом выражении, до 112,7 тысячи рублей. Отметка в 100 тысяч рублей превышается седьмой месяц подряд.

Кроме того, Росстат опубликовал данные по безработице. В июле 2026 года ее уровень среди населения в возрасте 15 лет и старше составил 2,3% (без исключения сезонного фактора).

Также ведомство сообщило о дефляции. За период с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%, а неделей ранее наблюдался рост на 0,01%. С начала августа цены снизились на 0,08%, с начала года выросли на 4,67%. В годовом выражении инфляция на 31 августа составила 6,21%.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей. По его словам, в стране стремительно растут расходы граждан. В первом полугодии жители стали откладывать вдвое меньше средств – всего 4,4%. Расходы увеличились на 13,7%, тогда как доходы – только на 7%.

