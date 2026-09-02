15-летний подросток задушил ровесницу в Чебоксарах

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Чебоксарах 15-летний подросток задушил свою ровесницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии.

По данным следствия, это произошло 1 сентября в квартире одного из домов по проспекту Тракторостроителей. Из-за неприязненных отношений между парнем и его знакомой возник спор, который перерос в конфликт, в ходе которого он задушил ее.

В настоящий момент подросток задержан, он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы его взяли под стражу.

Ранее в штате Индиана в США был вынесен приговор 15-летнему подростку за убийство женщины в ходе перестрелки. Следствие установило, что он состоял в уличной банде и вместе с подельниками готовил нападение на свидетеля по другому делу об убийстве, однако объектом стал не тот человек.

Под перекрестный огонь случайно попала женщина, получившая смертельное ранение в грудь. Подростка приговорили к 100 годам тюремного заключения.

