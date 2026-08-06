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06 августа, 14:54

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LADBible: в США 15-летний мальчик получил 100 лет лишения свободы за убийство

В США 15-летнего мальчика приговорили к 100 годам лишения свободы

Фото: depositphotos/belchonock

В Индиане 15-летний Ларри Джо'Майзе приговорен к 100 годам лишения свободы за убийство женщины во время перестрелки, связанной с деятельностью банды. На момент преступления подростку было 14 лет, сообщает LADBible.

Следствие установило, что мальчик состоял в банде и вместе с сообщниками готовил нападение на свидетеля по другому делу об убийстве. Однако целью стал не тот человек. Под перекрестным огнем случайно оказалась 26-летняя Дейла Суэйн, получившая смертельное ранение в грудь. Еще одна женщина была ранена выстрелами, а третья пострадала, когда ее сбил автомобиль, скрывавшийся с места преступления.

После случившегося подросток сбежал в штат Висконсин, а его родители подали заявление о его пропаже. Позднее он добровольно сдался полиции. Во время расследования правоохранители изучили переписку в соцсетях, в которой Джо'Майзе и его соучастник обсуждали оружие, слежку за ночным клубом и способы обхода камер видеонаблюдения.

Суд признал мальчика виновным в убийстве, покушении на убийство, сговоре с целью убийства, участии в преступной организации и незаконном хранении оружия. Ему назначено 50 лет лишения свободы за убийство и еще 50 лет – за преступления, связанные с деятельностью группировки.

Ранее высокопоставленной сотруднице полиции Нью-Йорка предъявили обвинение в покушении на убийство. Как писали СМИ, она помогла своему сыну скрыться с места стрельбы, которую тот начал в Бронксе. Молодого человека задержали и обвинили в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием.

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