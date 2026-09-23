Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 16:56

Шоу-бизнес

Актриса Марго Робби взяла фамилию мужа через 10 лет после заключения брака

Фото: АР/Invision/Jordan Strauss

Австралийская актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, официально сменила фамилию на Акерли – фамилию своего супруга, продюсера Тома Акерли. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, 36-летняя актриса теперь использует новую фамилию в официальных документах.

Как писало издание People, Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли работал помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.

Ранее певица Ариана Гранде намекнула на серьезные планы в отношениях с Рики Альваресом. Она изменила строки своей песни на концерте в Лондоне. Кроме того, это не первый раз, когда Гранде меняет текст песни, связанный с возлюбленным. На концерте в Бруклине в июле она спела о том, что они всегда находят путь друг к другу.

Читайте также


шоу-бизнес

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика