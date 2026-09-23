Актриса Марго Робби взяла фамилию мужа через 10 лет после заключения брака

Фото: АР/Invision/Jordan Strauss

Австралийская актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, официально сменила фамилию на Акерли – фамилию своего супруга, продюсера Тома Акерли. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, 36-летняя актриса теперь использует новую фамилию в официальных документах.

Как писало издание People, Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли работал помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.

Ранее певица Ариана Гранде намекнула на серьезные планы в отношениях с Рики Альваресом. Она изменила строки своей песни на концерте в Лондоне. Кроме того, это не первый раз, когда Гранде меняет текст песни, связанный с возлюбленным. На концерте в Бруклине в июле она спела о том, что они всегда находят путь друг к другу.