ЦБ сообщил о сокращении срока жизни карты дроппера до одного дня

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Средний срок использования банковской карты, которую применяют дропперы, сейчас составляет около суток, а в отдельных банках такие карты блокируют уже через несколько минут. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

"Сейчас уже дроп в банках, в которых соответствующий контроль налажен, живет минуты. Вообще средняя жизнь карты дроппера сейчас составляет порядка дня, максимум", – отметил представитель ЦБ.

По его словам, регулятор стремится сделать использование карт дропперов экономически невыгодным.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров привел тревожную статистику по дропперам. По его словам, возраст участников таких схем снизился. Если раньше в базу попадала молодежь 18–25 лет, то теперь там фиксируются лица от 14 лет.