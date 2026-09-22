В Госдуме напомнили о рисках передачи персональных данных мошенникам

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Мошенники могут использовать сведения о человеке не только для непосредственного хищения денег, но и для подготовки последующих провокаций. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

В распоряжении злоумышленников персональные сведения могут превратиться в инструмент социальной инженерии. Ф. И. О., номер телефона, адрес, данные документов и другая информация позволяют составлять более правдоподобные сценарии общения. Чем больше таких сведений известно преступнику, тем убедительнее он может выдавать себя за представителя банка, государственной организации, медицинского учреждения или другого знакомого человеку сервиса.

Однако персональные данные – лишь часть информации, которую стремятся получить мошенники. Среди интересующих их сведений Немкин назвал коды подтверждения из СМС и push-уведомлений, реквизиты банковских карт, данные для входа в интернет-банк и доступ к различным аккаунтам.

Отдельную опасность, по словам депутата, представляют учетные записи на государственных и других значимых цифровых сервисах. Их компрометация потенциально дает злоумышленникам доступ к большому объему персональной информации и может стать отправной точкой для новых мошеннических действий.

В качестве примера Немкин привел ситуацию, когда человека просят назвать код из СМС для подтверждения входа. Если пользователь сам не инициировал операцию, к подобному запросу следует относиться настороженно.

При этом преступники не обязательно рассчитывают сразу получить деньги или завладеть аккаунтом. Схема может разворачиваться постепенно: сначала злоумышленник выведывает небольшой объем информации, после чего использует его как повод для получения дополнительных данных, доступа к учетной записи или убеждения человека самостоятельно совершить перевод.

Поэтому, отметил парламентарий, отдельную просьбу подтвердить личность или сообщить код нельзя оценивать в отрыве от обстоятельств обращения. Даже один, на первый взгляд безобидный, запрос может быть частью последовательной мошеннической схемы.

Ранее Немкин предупредил о новой мошеннической схеме с пенсионными накоплениями. Злоумышленники представляются сотрудниками госструктур и предлагают пожилым людям якобы оформить участие в программе с софинансированием, которая позволит удвоить сбережения. Для убедительности они используют названия реально существующих государственных механизмов, а затем пытаются получить конфиденциальные данные или доступ к банковскому приложению.

Парламентарий отметил, что главным признаком обмана становится неожиданный звонок с требованием срочно оформить программу или подтвердить сведения. Он советует ничего не оформлять и не сообщать данные, а самостоятельно найти официальный номер организации и проверить информацию. Родственникам пожилых людей Немкин рекомендует заранее рассказать им о такой схеме.

