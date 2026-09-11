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11 сентября, 10:50

Политика

В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с пенсионными накоплениями

Фото: depositphotos/Koldunov

Злоумышленники звонят пожилым людям от имени государственных структур и предлагают оформить участие в якобы существующей "госпрограмме" с софинансированием, которая позволит удвоить пенсионные сбережения. Об этом заявил РИА Новости член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, человеку предлагают срочно перевести средства в новую программу. Для убедительности мошенники используют реальные названия существующих государственных механизмов. Затем аферисты пытаются получить конфиденциальные данные или убедить совершить операции в приложении банка.

"По сути, под видом консультации о пенсии человека подводят к передаче контроля над своими деньгами", – рассказал Немкин.

Особенность схемы в том, что злоумышленники играют на доверии к государственным институтам и финансовой теме, в которой многие пожилые люди не чувствуют себя уверенно. Главный признак обмана – неожиданный звонок с предложением срочно оформить программу или подтвердить данные.

Парламентарий посоветовал в таком случае ничего не оформлять и не сообщать мошенникам никаких данных. Вместо этого нужно найти официальный номер организации и уточнить информацию. Родственникам пожилых граждан при этом стоит заранее рассказать членам своей семьи о такой схеме.

Ранее сообщалось, что в России на фоне сложностей с топливом в регионах активизировались мошенники, создающие поддельные карты заправок и фишинговые сайты для сбора пользовательских данных. Эксперты называли эту ситуацию ярким примером того, как проблемы в офлайн-среде провоцируют создание подобных проектов, которые затем представляют серьезную угрозу как для граждан, так и для государства.

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