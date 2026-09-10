Эксперты "Перезвони сам" рассказали, как обезопасить старшее поколение в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты столичного проекта "Перезвони сам" подготовили рекомендации по настройке компьютеров, планшетов и смартфонов для людей старшего поколения, чтобы обезопасить их от кибермошенников. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В первую очередь, пожилым людям нужно объяснить, какие угрозы встречаются в Сети и какие действия под запретом, сообщила руководитель проекта "Перезвони сам" в департаменте информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

"В частности, нельзя открывать письма от неизвестных отправителей, переходить по ссылкам из них, вводить на сайтах личные данные и данные банковской карты. Также важно никому не озвучивать коды из СМС. Чтобы снизить риск того, что бабушка или дедушка все же столкнутся со злоумышленниками в Сети, можно воспользоваться и техническими средствами защиты устройств", – отметила Шилина.

Среди таких средств в первую очередь выделяют антивирусы. Они предотвращают утечку паролей, банковских реквизитов и личной переписки, проверяют вложения в электронной почте и контролируют сетевой трафик. Специалисты рекомендуют установить антивирус на все устройства с выходом в интернет.

Также стоит проверить настройки устройств: включить запрет на загрузку приложений из неизвестных источников и автоматическое обновление операционной системы. Каждая новая версия имеет более высокий уровень защиты от злоумышленников.

Вместе с пожилым родственником нужно придумать сложные пароли для электронной почты и всех аккаунтов. Их можно хранить в менеджере паролей или записать на бумаге и положить в надежное место. В настройках устройств следует включить многофакторную аутентификацию – подтверждение входа по СМС или отпечатку пальца, а в мессенджерах установить пароль с двухфакторной аутентификацией.

В браузере рекомендуется заблокировать всплывающие окна, чтобы избежать появления плашек с навязчивой рекламой или ссылками на фишинговые ресурсы. Если пожилой человек пользуется ограниченным набором сайтов – госуслуг, банков, соцсетей, – можно настроить список разрешенных ресурсов, а доступ к остальным заблокировать. Для стабильной работы выбранных сайтов понадобятся российские сертификаты безопасности, которые шифруют передаваемые данные.

Для просмотра веб-страниц можно использовать "Яндекс браузер", поддерживающий российские сертификаты по умолчанию, либо установить сертификаты Минцифры России. Инструкция и ссылки для скачивания размещены на портале mos.ru.

На смартфоне стоит включить функцию блокировки спам-звонков – она есть в некоторых моделях телефонов, также услугу можно подключить у мобильного оператора. Некоторые банки предлагают защиту от звонков через свои приложения: они отслеживают входящие вызовы, выделяют подозрительные номера и предупреждают об опасности.

В банковских приложениях можно установить суточные лимиты на переводы и снятие наличных – тогда операция сверх лимита будет отклонена. Также можно подключить сервис, который запрашивает подтверждение перевода у доверенного человека: ему будут приходить уведомления обо всех операциях по счету, и он сможет отклонить подозрительную транзакцию.

В центрах московского долголетия стартует новый цикл интерактивных встреч "Мошенник на ладони: играем и распознаем!" от проекта "Перезвони сам". Занятия для горожан старшего поколения начнутся 10 сентября. Посетить их можно будет до конца октября.

Участников ждет викторина, благодаря которой они узнают о самых распространенных мошеннических схемах и проверят свою цифровую грамотность. Мероприятия пройдут в командном формате – детективные этапы позволят применить полученные знания на практике.