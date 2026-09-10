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10 сентября, 13:03

Культура

Космонавт Кононенко появился в мультсериале "Простоквашино"

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино"; режиссеры – Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина; производство – Okko, "Союзмультфильм"

Российский космонавт Олег Кононенко стал персонажем нового эпизода мультсериала "Простоквашино" под названием "Космический рекорд". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

По сюжету Шарик после разговора с командиром отряда космонавтов узнает о новом наборе и решает попробовать свои силы. Чтобы приблизиться к мечте, он сооружает собственную МКС на чердаке. Матроскин не одобряет затею друга и пытается вернуть его домой.

Кононенко отметил, что участие в мультсериале стало для него новым опытом. По его мнению, такой формат позволяет говорить с детьми о космосе доступно и увлекательно. Космонавт выразил надежду, что история Шарика поможет юным зрителям поверить в возможность осуществления большой мечты.

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала, что студия стремится объединять свои проекты в единую вселенную. По ее словам, появление в ней настоящих космонавтов особенно ценно, поскольку они могут делиться с детьми личным опытом и вдохновлять их.

"За 90 лет у нас появились свои звезды – наши персонажи, чьи образы живут вне времени, а пространство для творчества здесь поистине безгранично. С помощью таких анимационных историй мы можем говорить с нашими юными зрителями об очень важных вещах. Мысли о покорении космоса продолжают будоражить и взрослые умы, и для нас особая гордость, когда в нашу мультвселенную приходят настоящие космонавты, герои России, и из первых уст делятся своим опытом и вдохновляют на пути к мечте", – поделилась Слащева.

Новый сезон "Простоквашино" стартовал в сентябре. Впервые эпизоды сериала увеличили до 11 минут. Мультфильм выходит с 2018 года и продолжает классическую серию, созданную по произведениям Эдуарда Успенского.

Персонажей озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Татьяна Шарко, Татьяна Васильева, Антон Савенков и другие актеры.

Также в 2026 году в кино выйдет фильм "Зима в Простоквашино". Режиссер ленты Сарик Андреасян рассказал, что его компания не требует переноса премьер зарубежных фильмов ради его работы.

Андреасян выразил мнение, что возможное совпадение дат релизов фильма "Мстители: Доктор Дум" и третьей части "Дюны" с "Зимой в Простоквашино" не может вызывать опасений, поскольку аудитории у картин разные. Также режиссер выступил за здоровую конкуренцию на рынке кино. Однако он добавил, что иностранные фильмы выходят в России неофициально.

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