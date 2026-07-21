В России снимут полнометражный фильм "Кот в сапогах"

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Российская кинокомпания "Берг Саунд" совместно с XOVP объявила о начале съемок полнометражного художественного фильма "Кот в сапогах. Новые приключения" по мотивам сказки Шарля Перро. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на создателей проекта.

Картина создается при поддержке холдинга "Национальная Медиа Группа" и компании Art Pictures Distribution. Режиссером выступит Ирина Обидова, а главные роли исполнят Павел Деревянко, Александр Метелкин, Ида Галич, Артем Сарибеков, Ольга Сухарева и другие артисты. Съемки запланированы на лето и осень 2026 года.

Сюжет развернется в современном мире. Герой по имени Андрей попытается спасти унаследованный театр с помощью постановки мюзикла и участия Кота в сапогах. В фильме соединятся элементы сказки, семейного кино и музыкальные номера.

Сценарист Михаил Погосов отметил, что это не просто новое прочтение классики, а оригинальный фильм, объединяющий технологичные съемки, динамичный сюжет и множество трюковых сцен. По его словам, ключевая составляющая проекта – новый формат большого музыкального фильма для российской индустрии, в котором будут использованы известные композиции последних десятилетий.

За визуальные эффекты и анимацию главного героя отвечает компания XOVP. Съемки пройдут на LED-экранах с применением технологий искусственного интеллекта.

В свою очередь продюсер Андрей Гуркин добавил, что часть музыкальных номеров планируется реализовать с помощью технологии Virtual Production – In Camera VFX. Дизайн и сеттинг создадут художники XOVP совместно с возможностями ИИ. Также планируется применить новый подход к созданию самого персонажа – Кота в сапогах.

Прокатчиком фильма станет "НМГ Кинопрокат", международной дистрибуцией займется Art Pictures Distribution. Релиз картины в кинотеатрах намечен на 2027 год.

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