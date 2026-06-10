Мультфильм "Малуша и заколдованный царевич" выйдет в прокат в августе 2027 года

Фото: кадр из мультфильма "Малуша и заколдованный царевич"; режиссер – Анна Саночкина; производство – Союзмультфильм

Полнометражный анимационный фильм "Малуша и заколдованный царевич" выйдет в российский прокат 19 августа 2027 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Производством занималась киностудия "Союзмультфильм", которая сегодня отмечает 90 лет со дня основания. Дистрибьютором фильма выступит "Атмосфера кино". Лента станет первым российским проектом, выполненным в инновационной технике "живописное 3D", – отметили в пресс-службе.

Также там подчеркнули, что для реализации визуального решения, напоминающего полотна русских художников, команда разработала собственные плагины и технические инструменты.

В центре сюжета – история смелой девочки Малуши, хранительницы леса, которой предстоит снять проклятие с заколдованного царевича. Вместе герои отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти не только царевича, но и все царство.

Для работы над фильмом авторы тщательно изучали культуру и быт Древней Руси. Художники проанализировали более 3 тысяч референсов, в том числе архитектуру, костюмы, орнаменты, предметы быта и боевое снаряжение. Команда посетила музеи и исторические объекты, включая памятники деревянного зодчества в Суздале, музей-заповедник "Абрамцево" и дом-мастерскую Виктора Васнецова.

Ранее сообщалось, что по советскому мультфильму "Жил-был пес" решили снять полный метр. Главную роль исполнит актер Павел Прилучный. Также в фильме снимутся Никита Кологривый и Ульяна Квитковская, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко.