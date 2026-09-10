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10 сентября, 17:42

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Baza: новая вспышка COVID-19 на Пхукете затронула российских туристов

Новая вспышка COVID-19 на Пхукете могла затронуть российских туристов

Фото: ТАСС/Олег Елков

Новая волна COVID-19 на Пхукете могла затронуть российских туристов и релокантов. Отдыхающие массово жалуются на высокую температуру, сильные головные боли и ломоту в теле, из-за которых вынуждены проводить отпуск в постели, сообщает телеграм-канал Baza.

Житель Санкт-Петербурга Ибрагим рассказал СМИ, что одновременно заболели пять человек из его компании. По его словам, у них поднялась высокая температура, появились мигрень и сильная ломота. Особенно тяжело переносится болезнь ночью: людей бросает в жар.

Тайские власти сообщают о новой волне коронавируса в стране. По уровню заболеваемости Пхукет занимает третье место после Бангкока и Чонбури. Только за последнюю неделю августа в больнице Вачира выявили 64 случая COVID-19. Туристам рекомендуют избегать мест массового скопления людей и носить маски.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что уже во второй декаде сентября в России начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Причина кроется в резком увеличении контактов, так как дети возвращаются в школы и сады, взрослые выходят с отпусков, а пик перемещений приходится на конец августа.

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