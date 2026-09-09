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09 сентября, 04:11

Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости ОРВИ к середине сентября

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начнется к середине сентября. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, первая волна заболеваемости традиционно приходится на вторую декаду сентября. Причиной становится увеличение числа контактов: в начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а многие взрослые возвращаются на работу после отпусков. Пик нагрузки приходится на конец августа, когда люди перемещаются к местам учебы и работы.

Попова отметила, что ежегодно ситуация повторяется, назвав это "константой". Для профилактики она рекомендовала соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов: избегать общения с людьми с выраженными симптомами инфекции, а также держать руки и гаджеты в чистоте.

В Москве началась сезонная вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД.

Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи. Кроме того, для работающих москвичей организуют выездную вакцинацию на предприятиях, а медицинские бригады проведут прививки детям непосредственно в школах и детских садах.

Прививки от гриппа доступны детям и взрослым в столице

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