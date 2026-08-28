Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 15:46

Общество

Вакцинация от гриппа начнется в столичных школах с 10 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в школах и других детских образовательных организациях Москвы с 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора по итогам совещания с департаментом образования и науки города в преддверии нового учебного года.

Как отметили в ведомстве, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которое затем заносит инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников.

Заблаговременная иммунизация позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции, что обеспечит стабильность образовательного процесса и снизит нагрузку на систему здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон, рассказали в пресс-службе.

Особое внимание уделят своевременному проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях. Речь идет о контроле "утренних фильтров", соблюдении дезинфекционного режима и изоляции людей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. По его словам, каждый сезон она уносит больше жизней, чем лихорадка денге или Эбола. Кроме того, в других странах проявляет активность холера, однако россиянам не следует переживать по этому поводу, так как она не распространяется по России.

Минздрав РФ предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы

Читайте также


обществогород

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика