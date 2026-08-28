Вакцинация от гриппа начнется в столичных школах с 10 сентября

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Выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в школах и других детских образовательных организациях Москвы с 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора по итогам совещания с департаментом образования и науки города в преддверии нового учебного года.

Как отметили в ведомстве, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которое затем заносит инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников.

Заблаговременная иммунизация позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции, что обеспечит стабильность образовательного процесса и снизит нагрузку на систему здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон, рассказали в пресс-службе.

Особое внимание уделят своевременному проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях. Речь идет о контроле "утренних фильтров", соблюдении дезинфекционного режима и изоляции людей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. По его словам, каждый сезон она уносит больше жизней, чем лихорадка денге или Эбола. Кроме того, в других странах проявляет активность холера, однако россиянам не следует переживать по этому поводу, так как она не распространяется по России.