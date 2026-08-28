Москвичи в ходе тестового голосования решили оставить памятник Пушкину на прежнем месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Большинство участников тестового голосования в Москве высказалось за то, чтобы оставить памятник Александру Пушкину на прежнем месте. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Тестовое голосование перед выборами в Госдуму в Москве прошло штатно. На него вынесли вопрос о возвращении памятника на историческое место на Тверском бульваре. Автором инициативы стал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Голосование проходило 28 августа с 08:00 до 14:00 онлайн на портале elec.mos.ru, а также на 132 избирательных участках. Выразить свою позицию могли совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Участие в голосовании приняли свыше 740 тысяч горожан. Большинство решили выразить свое мнение онлайн.

Тестирование было необходимо для проверки работы системы электронного голосования перед выборами. При этом публичные испытания системы проводились впервые за два года.

Граждане, которые на выборах проголосуют онлайн, станут участниками розыгрышей "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Призы разыграют 19, 20 и 21 сентября. Избиратели получат от 1 до 50 тысяч баллов, которые можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах.