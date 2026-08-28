Москва делится лучшими образовательными практиками с другими регионами страны

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Москва передает опыт и образовательные разработки другим регионам России, помогая педагогам и руководителям школ осваивать современные методики и инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Одним из основных проектов Корпоративного университета стало "Взаимообучение городов", который реализуется с 2017 года и уже объединил более 120 городов России. Участники могут проходить образовательные интенсивы, приезжать в столицу в составе делегаций или становиться участниками стажировок.

За это время более 490 тысяч региональных педагогов посетили свыше 2,6 тысячи семинаров, вебинаров, онлайн-тренингов и мастер-классов. На них разбирались вопросы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, патриотического и дошкольного образования, музейной педагогики и другие направления.

Помимо онлайн-форматов, университет провел около 200 очных мероприятий, собравших более 6,5 тысячи участников. Москва принимала делегации более чем из 40 регионов, в том числе Красноярского края, Хакасии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Во время стажировок региональные специалисты знакомятся с работой городских организаций, подведомственных столичному департаменту образования и науки. Педагоги изучают московский опыт в дошкольном, инклюзивном, предпрофессиональном и среднем профессиональном образовании, а также знакомятся с подходами к строительству и обновлению школ по программе "Моя школа".

В частности, делегации из Екатеринбурга посетили новые корпуса столичных образовательных учреждений, включая школу № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева и Бауманскую инженерную школу № 1580. Представители Вологодской и Ярославской областей познакомились с реализацией программы реконструкции московских школ.

"Взаимообучение городов" работает и как площадка для обмена региональным опытом. За 10 лет в рамках проекта провели около 40 крупных онлайн-конференций, участниками которых стали представители более чем 80 городов. На них специалисты делились эффективными управленческими и педагогическими практиками.

Отдельное направление сотрудничества связано с предпрофессиональным образованием. С 2024 года на базе МГПУ ежегодно проходит Международная научно-практическая конференция "Теория и практика предпрофессионального образования".

За это время в ней приняли участие более 5 тысяч человек из 19 регионов России, от Якутии до Луганской Народной Республики, а также представители шести стран: Камеруна, Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии.

На конференции педагоги из Москвы и других регионов представляют подходы к профильному и предпрофессиональному обучению школьников, рассказывают о преподавании учебных предметов и спецкурсов, организации внеурочной деятельности и сотрудничестве школ с вузами, колледжами, компаниями и предприятиями-партнерами.

В 2025 году для педагогов из регионов запустили программу повышения квалификации "Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы". Ее прошли 120 педагогов и руководителей школ из восьми регионов России.

В программу входят и стажировки в московских школах и МГПУ. Участники знакомятся с системой предпрофессионального образования столицы, использованием ИИ-инструментов в школах и разработками в сфере STEM-образования. В частности, речь идет о подготовке в области цифровых технологий, педагогического дизайна, проектного обучения, а также развитии креативного и системного мышления.

Для профессионального развития педагогов и управленцев из разных регионов МГПУ также разработал дистанционные симуляционные тренажеры. Проект работает с 2022 года и уже объединил более 40 тысяч педагогов из 30 городов страны. В отличие от традиционных лекций, тренажеры моделируют ситуации, максимально приближенные к реальной работе.

Участнику предлагают разобрать конкретный сценарий из школьной жизни, принять решение и оценить его последствия. После этого система определяет точки роста и формирует персональные рекомендации для дальнейшего обучения.

Сейчас создано семь тренажеров, которые охватывают разные профессиональные задачи: от управленческих решений до общения с родителями и подростками. Пользователям доступно более 300 практических кейсов.

Например, симулятор "Эффективный руководитель" для директоров школ включает более 600 управленческих решений, а "Успех каждого ребенка" помогает учителям отрабатывать навыки мотивации и общения с учениками. Помимо доступа к платформе МГПУ предоставляет регионам тьюторов и адаптирует сценарии под их запросы.

Таким образом, специалисты из других регионов могут знакомиться с московскими разработками в разных форматах: приезжать на стажировки, участвовать в вебинарах и конференциях, получать консультации онлайн или использовать цифровые тренажеры.

Кроме того, российским педагогам доступна библиотека проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). В ней собраны учебно-методические материалы, созданные московскими педагогами и методистами, а учителя из регионов могут не только использовать этот контент, но и размещать собственные разработки. Сейчас в библиотеке представлены материалы более чем 100 тысяч педагогов, свыше 26 тысяч из них являются специалистами из регионов.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске прошла третья конференция "Музыкальная педагогика" при поддержке "Газпром нефти". Более 150 преподавателей школ искусств, включая учителей из Капотни, посетили мастер-классы по десяти направлениям и получили сертификаты ММПИ имени Ипполитова-Иванова. В рамках пленарной сессии подписано соглашение о сотрудничестве между правительством ХМАО-Югры и институтом.