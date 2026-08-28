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28 августа, 14:14

Общество

Одинокие россияне в среднем потребляют почти 4 тысячи килокалорий в сутки

Фото: 123RF.com/petro

Одинокие россияне в среднем потребляют 3 994 килокалории в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В среднем в рационе одинокого человека содержится 467 граммов углеводов, 117 граммов жиров и 128 граммов белков. При этом с увеличением числа членов семьи средняя калорийность рациона на одного человека снижается.

К примеру, в семьях из двух человек на каждого в среднем приходится 2 921 килокалория в сутки, из трех – 2 322 килокалории, а в семьях из четырех и более человек – 2 147 килокалорий.

Согласно рекомендациям Минздрава, суточная потребность взрослых мужчин в энергии в зависимости от возраста и уровня физической активности составляет от 2 150 до 3 800 килокалорий, женщин – от 1 700 до 3 000 килокалорий. В среднем в мире этот показатель составляет от 2 000 до 2 400 килокалорий на человека.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что голод перед сном ухудшает качество сна и нарушает регуляцию гормонов голода. Она посоветовала планировать последний прием пищи за два-три часа до сна, включая белки, овощи и полезные жиры, но избегая пиццы, сладостей и фастфуда.

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