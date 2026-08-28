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28 августа, 14:02

Происшествия

МВД раскрыло аферу с поддельными купюрами на 100 миллионов рублей

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Правоохранители пресекли деятельность группы, которую подозревают в подделке и хищении у банков 100 миллионов рублей. Об этом сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель столицы разработал схему хищения и привлек к ее реализации сообщников, каждый из которых выполнял отведенную ему роль. Организатор в своей московской квартире печатал сувенирные банкноты номиналом 5 тысяч рублей, которые внешне были схожи с денежными знаками Банка России, а после передавал их подельникам. Они через банкоматы зачисляли средства на дропперские банковские карты.

Криминальную схему раскрыли после заявлений в полицию представителей служб безопасности банков. В ходе инкассации выявили более тысячи сувенирных билетов. Всего злоумышленники внесли в банкоматы более 20 тысяч бумажных изделий, напоминающих пятитысячные купюры.

Операция по выявлению причастных к данной афере проводилась в 5 регионах РФ. В результате задержаны 8 человек.

Во время обысков были изъяты техника и оборудование для производства поддельных банкнот. Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Все фигуранты арестованы.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители и сотрудники спецслужб пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.

В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. С 2022 по 2025 год группа заработала около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% за свои услуги. Возбуждено уголовное дело.

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