В Москве полиция задержала африканца, "клонирующего" деньги

Фото: depositphotos/LUNNO

В Москве сотрудники полиции задержали уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки, используя отработанную "магическую" схему. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Она отметила, что специалисты уголовного розыска задержали мошенника, который занимался хищением средств, предлагая приумножить их с помощью заклинаний. Мужчина использовал купюру жертвы, собственную банкноту, бумажные заготовки и специальный раствор. Злоумышленник соединял две купюры, произносил заклинание и обливал их раствором, а затем показывал клиенту якобы удвоенную сумму.

"Убедившись, что человек верит в реальность обряда, он проделывал этот фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые", – пояснила Волк.

Мужчина был задержан на Хорошевское шоссе, где пытался похитить 22 миллиона рублей у очередного клиента. Подозреваемый взят под стражу, эксперты возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса.