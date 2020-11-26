Мошенники придумали новый способ обмана россиян

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Мошенники придумали новый способ обмана – теперь они звонят и представляются сотрудниками бюро кредитных историй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

"Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты", – говорится в сообщении.

Злоумышленники в ходе разговора пытаются выяснить, в каких банках хранятся персональные данные собеседника. Затем звонившие предупреждают, что передадут данные об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит. Спустя несколько минут поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который подтверждает, что производится попытка незаконного оформления кредита.

Затем потенциальную жертву уговаривают оформить онлайн-кредит, чтобы пресечь незаконную выдачу кредита, а деньги перевести на безопасный счет, который, как выясняется, принадлежит мошенникам.

Ранее компания "Инфосистемы Джет" зафиксировала новую схему обмана клиента с поездкой в банк. Специалисты рассказали, что злоумышленники звонят клиенту якобы от имени младшего менеджера банка и сообщают о несанкционированном переводе денег. После этого, как уточняется, мошенники пытаются уговорить клиента приехать в банк для выяснения обстоятельств, при этом переключая человека на разных сотрудников. В итоге потенциальной жертве направляется инструкция по переводу денег на "безопасный" счет через мессенджер.

