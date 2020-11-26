Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Фото: depositphotos/sergey_causelove
Мошенники придумали новый способ обмана – теперь они звонят и представляются сотрудниками бюро кредитных историй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
"Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты", – говорится в сообщении.
Злоумышленники в ходе разговора пытаются выяснить, в каких банках хранятся персональные данные собеседника. Затем звонившие предупреждают, что передадут данные об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит. Спустя несколько минут поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который подтверждает, что производится попытка незаконного оформления кредита.
Затем потенциальную жертву уговаривают оформить онлайн-кредит, чтобы пресечь незаконную выдачу кредита, а деньги перевести на безопасный счет, который, как выясняется, принадлежит мошенникам.
Ранее компания "Инфосистемы Джет" зафиксировала новую схему обмана клиента с поездкой в банк. Специалисты рассказали, что злоумышленники звонят клиенту якобы от имени младшего менеджера банка и сообщают о несанкционированном переводе денег. После этого, как уточняется, мошенники пытаются уговорить клиента приехать в банк для выяснения обстоятельств, при этом переключая человека на разных сотрудников. В итоге потенциальной жертве направляется инструкция по переводу денег на "безопасный" счет через мессенджер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: