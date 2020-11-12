Зафиксирована новая схема обмана клиента с поездкой в банк

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компания "Инфосистемы Джет" зафиксировала новую схему обмана клиента с поездкой в банк, сообщает газета "Известия".
Специалисты рассказали, что злоумышленники звонят клиенту от якобы младшего менеджера банка и сообщают о несанкционированном переводе денег. После этого, как уточняется, мошенники пытаются уговорить клиента приехать в банк для выяснения обстоятельств, при этом переключая человека на разных "сотрудников". В итоге потенциальной жертве направляется инструкция по переводу денег на якобы безопасный счет через мессенджер.
"В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из "правильных" ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции. Инструкция направляется клиенту через мессенджер с аккаунта, который оформлен в похожем с банком стиле", – рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
О данной схеме мошенничества осведомлены и сотрудники Банка России. По их данным, с помощью нее совершалось порядка 86% несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания физлиц в первой половине 2020 года.
В компании по кибербезопасности Bi.Zone, которая входит в экосистему Сбера, заявили, что доверие потенциальной жертвы повышается после предложения приехать в офис, где якобы остановят несанкционированный перевод. По словам директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, данная схема демонстрирует многоканальность.
В Банке России еще раз напомнили, что звонки от якобы сотрудников учреждений, которые просят перевести деньги и сообщить данные банковских карт, нужно незамедлительно завершить. При сомнениях необходимо самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, который написан на банковской карте или официальном сайте кредитной организации.
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете. Как сообщалось, злоумышленники создали и активно продвигают в соцсетях фейковый ресурс, предлагающий под видом СМИ заработать на несуществующей платформе "Газпрома".
Поддельный сайт представляет собой скам-ресурс. По этой схеме злоумышленники обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции, однако для этого сперва нужно внести комиссию и предоставить личную информацию. При этом никаких призов пользователь не получит.
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