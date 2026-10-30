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30 октября, 12:30

Регионы

В Калининграде изготовили серьгу из янтаря рекордной длины

Фото: ambercombine.ru

Калининградский янтарный комбинат "Ростеха" изготовил комплект украшений с асимметричными серьгами, одна из которых достигает 63 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Показатель вдвое превышает длину существующих аналогов из балтийского камня. При таких размерах серьга весит 54 грамма: детали нанизаны на титановую нить, а оправой служит позолоченное серебро.

Заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова отметила, что комбинат давно планировал создать самую длинную в мире янтарную серьгу, которая бы сочетала впечатляющий масштаб и легкость. По ее словам, это удалось благодаря особой конструкции каркаса и природным свойствам солнечного камня.

Комплект впервые представили на дефиле российских дизайнеров в рамках форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Он вошел в свадебный образ из новой коллекции одежды, которую создали художники комбината.

В течение ближайшего месяца все желающие смогут примерить серьги и сфотографироваться с ними в новом салоне предприятия в Санкт-Петербурге.

Калининградский янтарный комбинат входит в холдинг "РТ Финанс" госкорпорации "Ростех". Предприятие разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, и остается единственным в мире, где ведется его промышленная добыча и переработка. В 2014 году комбинат перешел под управление "Ростеха".

Ранее на янтарном комбинате корпорации в Калининградской области добыли самородок возрастом около 40 миллионов лет. Камень назвали "Осенним" из-за насыщенного золотисто-желтого оттенка. Вес находки составляет почти 1,4 килограмма, размер – 15 на 16 сантиметров.

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