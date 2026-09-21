Янтарный самородок возрастом 40 млн лет нашли под Калининградом

Фото: ambercombine.ru

На янтарном комбинате "Ростеха" в Калининградской области добыли самородок возрастом около 40 миллионов лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Камень назвали "Осенним" из-за насыщенного золотисто-желтого оттенка. Он стал пятым самородком, который извлекли из недр Приморского карьера в 2026 году. Вес находки составляет почти 1,4 килограмма, размер – 15 на 16 сантиметров.

Яркий цвет особенно хорошо виден благодаря крупному боковому сколу. Специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина отметила, что по насыщенности оттенка "Осенний" отличается от других самородков, добытых в этом году.

По версии специалиста, необычная яркость могла появиться из-за воздействия высоких температур на смолу еще на этапе ее формирования. Вероятно, один из источников огня находился максимально близко к дереву. Из-за нагрева смола закипела, а внутри нее сформировались многочисленные пузырьки воздуха.

К самородкам относят янтарь, масса которого превышает килограмм. Их добыча остается редким событием. В 2025 году комбинат обнаружил 712 тонн янтаря, но самородков среди добытых камней оказалось только 13.

После извлечения из недр каждый такой экземпляр направляют на государственную экспертизу, где специалисты определяют, что с ним делать дальше. Самые ценные образцы могут стать частью музейной коллекции комбината, другие выставляют на аукцион редкого янтаря. Такие камни особенно интересны коллекционерам со всего мира. Очередные торги состоятся 2 октября 2026 года.

Самородок "Осенний" добыли на месторождении, которое разрабатывает Калининградский янтарный комбинат. Предприятие входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех" и является единственным в мире, где янтарь добывают и перерабатывают промышленным способом.

В Калининградской области сосредоточено почти 90% мировых запасов янтаря. Под управление "Ростеха" предприятие передали в 2014 году.

Ранее в Калининградской области нашли редкий каплевидный янтарь возрастом около 40 миллионов лет. Камень весит 84 грамма, его размер – 8 на 8 сантиметров. С одной стороны он сохранил плавную сферическую форму, с другой – оказался полностью плоским. Такой экземпляр на комбинате обнаружили впервые.

Находку выявили во время ручной сортировки и в шутку назвали "Брокколи". По словам Дугиной, смола реликтовых сосен могла стекать на ветку, принимая форму капли, а затем падать в воду и застывать. В данном случае при падении на землю она сплющилась с одной стороны. Обычно каплевидный янтарь выставляют на аукционах или передают в музеи, однако этот образец решили отдать художникам комбината для создания уникального изделия.