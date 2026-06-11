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11 июня, 13:15

Наука

Фрагмент колонии моллюсков возрастом 37 млн лет нашли под Калининградом

Фото: ambercombine.ru

При разработке Приморского карьера под Калининградом обнаружили фрагмент колонии моллюсков возрастом 34–37 миллионов лет. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

"Образец размером 2 на 4,5 сантиметра содержит части нескольких раковин. Он был найден в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря", – рассказали в комбинате.

Слой, где обнаружили фрагмент, сформировался на побережье Самбийского полуострова, то есть на территории современной Калининградской области, в эпоху позднего эоцена. До наших дней в грунте сохранились остатки организмов, которые обитали в прибрежной морской зоне в древнюю эпоху.

Янтарь залегает на глубине 50 метров и покрыт несколькими слоями грунта – их последовательно удаляют и размещают внутри карьера. Ежегодно спецтехника перемещает более 4 миллионов кубических метров породы. Фрагмент устричной колонии заметили при разгрузке одного из горных самосвалов. В настоящее время уникальная находка выставлена в музее предприятия.

Главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин отметил, что за последние 20 лет сотрудники комбината собрали коллекцию древних "не янтарных" свидетельств животного и растительного мира. Она насчитывает уже 13 экспонатов.

Палеонтологическая коллекция Янтарного комбината включает окаменелости разных геологических периодов. Среди экспонатов – зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет, ростры головоногих моллюсков-белемнитов, которые обитали 80 миллионов лет назад, и фрагмент дужки раковины аммонита, которому 165 миллионов лет.

Ранее ученые нашли останки гигантских осьминогов с развитым интеллектом, обитавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад. Размерами эти создания напоминали легендарных морских чудовищ – кракенов. Находки относятся к позднему меловому периоду – около 72–100 миллионов лет назад.

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