Ушаков: Россия и США начали согласование дат трехсторонней встречи по Украине

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Россия и США начали согласовывать даты проведения трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

По его словам, российская сторона передала американским коллегам свои предложения по срокам встречи и ожидает ответа. Ушаков уточнил, что сроки переговоров зависят от обстоятельств как внутреннего, так и международного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не временное прекращение огня.

При этом Вашингтон и Киев рассматривают возможность привлечения Великобритании, Франции и Германии к переговорам в качестве представителей Европы, однако такая инициатива вызвала разногласия внутри Евросоюза.

Песков отметил, что участники с провокационной позицией, направленной на разжигание войны, не нужны на переговорах ни России, ни США.

