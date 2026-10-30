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Руководство Евросоюза и НАТО мешает дипломатическим усилиям США по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью газете "Известия".

По словам дипломата, европейские структуры и власти ряда входящих в них стран на протяжении нескольких месяцев действуют так, чтобы не допустить мирного урегулирования. При этом, как отметил Масленников, европейские представители публично обвиняют Россию в нежелании идти на компромисс и продолжать переговоры.

"Вместе с тем руководство и Евросоюза, и Североатлантического альянса, и многих их стран-членов месяцами работают на то, чтобы никакого урегулирования украинского конфликта не было, подрывают переговорные усилия США", – заявил представитель МИД России.

Он также подчеркнул, что обсуждать дальнейшее урегулирование без учета реальной ситуации было бы неправильно. По его словам, реалии на земле должны учитываться при поиске решения конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что некоторые европейские страны готовятся к конфликту с Россией к 2030 году. При этом он отметил, что Москва не стремится к войне с Европой, но готова к такому развитию событий.

Российский лидер также подчеркнул, что в Европе есть политики, которые выступают за восстановление диалога с РФ. В качестве примера он привел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, состоявшийся по их инициативе.