Каллас признала усталость европейцев от конфликта на Украине

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что жителям стран Европы становится все труднее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, европейское общество устало от затянувшегося конфликта. Об этом она сказала во время публичной дискуссии с главой министерства иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

При этом Каллас призвала европейские страны сохранять решимость и увеличивать помощь Киеву.

"Нам нужно сохранять стойкость и делать больше для поддержки Украины. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны", – сказала глава европейской дипломатии.

Ранее депутат Европейского парламента от Кипра Фидиас Панайоту призвал Каллас активнее участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта. Он предложил главе европейской дипломатии последовать примеру президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, которые провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным.