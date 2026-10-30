Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с Днем тренера. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

По словам градоначальника, за каждой медалью и первым шагом спортсмена стоит наставник. Это человек, который верит в ученика, видит его сильные стороны, поддерживает в сложные моменты и переживает успех как свой собственный.

В Москве со спортсменами занимаются более 3 тысяч тренеров по 93 видам спорта. Свыше 300 из них имеют звание заслуженного тренера России. Под их руководством в 2026 году столичные спортсмены завоевали 397 медалей на международных соревнованиях, включая девять наград на XIV зимних Паралимпийских играх.

С 2010 года на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх москвичи получили 413 медалей. Каждая четвертая олимпийская медаль России принадлежит спортсменам из Москвы.

Столичные тренеры работают и с любителями. В бесплатных секциях департамента спорта преподают более 300 специалистов, в проекте "Мой спортивный район" задействовано свыше 400 тренеров, в "Спортивных выходных" – 135. В школьных спортивных клубах почти 350 тысяч детей занимаются с тренерами по 67 видам спорта.

"Спасибо всем тренерам за терпение, колоссальную поддержку и веру в каждого спортсмена. Здоровья и успехов вам и вашим ученикам!" – резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве продолжат развивать проекты "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Для жителей появятся новые дисциплины, а бесплатные тренировки станут доступны на большем числе территорий.

Финансирование отрасли из городского бюджета за период 2027–2029 годов составит 432,5 миллиарда рублей. За три года в городе планируют построить 49 спортивных объектов. Приоритет отдадут инфраструктуре, которой можно пользоваться круглый год.

