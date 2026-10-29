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29 октября, 15:03

Мэр Москвы

Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатине-Садовниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Спортивный кластер появился вблизи учебного корпуса РАНХиГС в столичном районе Нагатино-Садовники. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

"Здесь недавно еще были гаражи, старые разбитые поля. Сейчас сделали площадку для нескольких видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол", – сказал мэр Москвы в ходе общения со студентами.

Площадку благоустроили по просьбе ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Собянин отметил, что строительство новых и реконструкция старых корпусов, а также создание спортивных площадок не являются безвозмездными работами, так как власти надеются на то, что студенты университета придут на работу в государственные органы власти, в том числе Москвы.

"И будут продолжать заниматься благоустройством нашего любимого города", – добавил Собянин.

По словам градоначальника, в рамках проекта также выполнили благоустройство до станции метро "Коломенское", чтобы можно было с комфортом посещать кластер. Работы проходили в рамках деятельности правительства Москвы по проектам студенчества.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, спортивный кластер включает административно-бытовой корпус с тренажерным залом, сквош-кортом, раздевалками и душевыми. На улице обустроена хоккейная коробка, которая в летний период будет использоваться для игры в волейбол и теннис. Для обслуживания площадки закуплена ледозаливочная техника.

Рядом созданы зоны для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола, а также беговая дорожка, воркаут-зона, пространства для прыжков в длину и сдачи нормативов ГТО. Травмобезопасное резиновое покрытие уложено на площади более 3 тысяч квадратных метров. Также были выполнены работы по благоустройству сквера у дома 9 на улице Садовники.

Всего в 2026 году в Москве проводятся работы по благоустройству свыше 2,6 тысячи объектов общей площадью более 5 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие три года планируют построить 49 спортивных объектов. На программу "Спорт Москвы" и другие задачи в 2027–2029 годах из городского бюджета выделят 432,5 миллиарда рублей.

Зимой в городе будут работать тысячи катков и лыжных трасс, летом станет больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов.

Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатине-Садовниках

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