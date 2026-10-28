Сергей Собянин сообщил о готовности коммунальных служб Москвы к зиме

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2026 году в нескольких районах на западе Москвы привели в порядок общественные и дворовые территории, а в Раменках начала работать новая производственная база ГБУ "Жилищник", рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Зеленую зону обновили в Кунцеве – у станции метро "Молодежная", рядом с аллеей 11 Героев-Саперов. Там полностью поменяли освещение, отремонтировали дорожки и сделали места для отдыха. Кроме того, появились многофункциональная площадка, фитнес-станция, столы для настольного тенниса и комплекс игровых площадок.

Кроме того, комплексное благоустройство дворов завершили в Очаково-Матвеевском – по адресам Большая Очаковская улица, дом 12, корпуса 1–7, а также 1-й Очаковский переулок, дом 3. Обновили тротуары, проезды и освещение, высадили дополнительные растения. Жителям доступны зоны для детского досуга, занятий спортом и тихого отдыха, а также площадка для выгула и дрессировки собак.

В Дорогомилове в порядок привели квартал на улице 1812 года – у домов 8 (корпуса 1 и 2), 10 (корпус 1) и 12. Там проложили новые пешеходные дорожки, разбили цветники и высадили деревья, обновили асфальт во дворах и добавили парковочные места. Устаревшие детские городки заменили на современные с безопасным покрытием, а для любителей спорта поставили турники и снаряды для бокса.

Еще один объект появился на Мосфильмовской улице в Раменках: для производственной базы привели в порядок существующее здание и разместили два новых. В районе живут около 155 тысяч человек, здесь находятся МГУ и его Инновационный центр, Воробьевы горы и киностудия "Мосфильм".

Производственные базы – ключевой элемент инфраструктуры ГБУ "Жилищник": на них централизованно хранят материалы и малую технику. Учреждение обслуживает столичные дома, дворы, улицы и парки. Для сотрудников на новой базе построили административный корпус на 87 человек и спортивную зону на свежем воздухе.

Подобная база с прошлого года работает в Солнцеве на улице Авиаторов. Там есть склады для хранения оборудования и инвентаря, а также ремонтная зона для коммунальной техники.

"Коммунальные службы полностью готовы к зимнему сезону. Подготовлены дорожно-уборочная, инженерная и другая спецтехника, а также средства малой механизации, сформированы аварийные бригады", – заключил мэр.

Ранее на северо-востоке Москвы было завершено комплексное обновление 3-й Северной линии. Работы закончили с опережением графика. На участке заменили дорожное покрытие, а для пешеходов обустроили тротуары. Также установили 22 опоры уличного освещения и новые дорожные знаки, а кроме того, нанесли разметку.

