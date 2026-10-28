Захарова заявила, что обвинения ФРГ в провоцировании голода вызывают оторопь

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее охватывает оторопь от слов западных политиков, включая обвинение министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в якобы провоцировании голода.

"Когда читаешь или слушаешь подобного рода перлы западных деятелей, невольно берет оторопь, хочется сразу спросить: они сознательно вводят международную общественность и свою общественность в заблуждение или это просто результат вопиющего невежества и некомпетентности?" – отметила Захарова на брифинге.

По мнению дипломата, речь, вероятно, идет о сочетании этих факторов.

Вадефуль заявил, что Москва якобы ответственна за возможное возникновение нового голода в странах Глобального Юга. Он призвал действовать быстро, поскольку "зерно может испортиться".

Захарова также привела официальный ответ Федерального ведомства Германии по сельскому хозяйству и продовольствию от 11 августа 2020 года. В нем ориентиром указан срок хранения пшеницы, ржи и овса – 10 лет. Отступление от этого срока допускается при внешних факторах, например повреждении склада.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о российском влиянии на немецкое общество. Медведев привел высказывание Мерца, в котором тот признался, что его главные опасения связаны не с экономикой Германии, Евросоюзом, США или Китаем, а именно с влиянием России на немецкое общество.

