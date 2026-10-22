Медведев с иронией прокомментировал слова Мерца о влиянии РФ

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о российском влиянии на немецкое общество.

Медведев привел высказывание Мерца, в котором тот признался, что его главные опасения связаны не с экономикой Германии, Евросоюзом, США или Китаем, а именно с влиянием РФ на немецкое общество.

"Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло", – написал Медведев в соцсети X.

Ранее Мерц заявил, что Германия не рассматривает возможность сделки с Россией по дизельному топливу. Более того, он призвал усилить антироссийские санкции.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ ФРГ от российского топлива еще одной ошибкой Мерца. Он добавил, что немецкий канцлер хочет падения своего рейтинга с 10 до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии.