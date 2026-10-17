DPA: хакеры взломали аккаунт ХДС и отправили фишинговое письмо Мерцу

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Злоумышленники взломали электронный почтовый аккаунт регионального отделения немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) и разослали с него тысячи фишинговых писем, в том числе канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, атака затронула около 6,5 тысячи контактов. Помимо канцлера, в их число попали структуры, отвечающие за безопасность Германии, а также представители министерств и другие политические контакты.

Неизвестные замаскировали вредоносные сообщения под пригласительные ссылки на мероприятие с участием известных гостей. В полиции уточнили, что расследование инцидента продолжается.

Ранее неизвестные злоумышленники получили доступ к персональным данным примерно 3 миллионов человек, которые хранились в электронных базах Пентагона. СМИ уточнили, что в результате взлома центра данных кадровых ресурсов были затронуты сведения о 2,76 миллиона ныне живущих людей и еще о примерно 294 тысячи умерших.

Доступ к центру данных сохранялся у хакеров с октября 2025 года по июль текущего года, после чего уязвимость была устранена.

