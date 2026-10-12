Мерц заявил о недопустимости снятия санкций с российского дизеля

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Германия не рассматривает возможность сделки с Россией по дизельному топливу. Берлин сохранит санкции, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в беседе с Deutsche Boerse.

"Для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить", – указал он.

Канцлер также назвал неприемлемым для Германии и Европы соглашение между США и РФ.

9 октября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По словам главы Белого дома, скоро Москва поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а после – 1 миллион тонн.

После этого Вашингтон вывел из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. Правительство РФ, в свою очередь, частично сняло запрет на его экспорт.

