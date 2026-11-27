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Чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев пострадал в ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Всех пострадавших госпитализировали, уточнили журналисты.

ДТП с участием четырех автомобилей на Комсомольском проспекте произошло 27 ноября у дома 48. По данным СМИ, столкнулись автомобили Geely, Changan, BMW и Li Xiang. Последняя машина загорелась. В результате пострадали 2 человека.

Движение по Комсомольскому проспекту было перекрыто, поэтому автомобилистам посоветовали искать пути объезда.

Еще одна авария произошла рядом с железнодорожной станцией Тульская в Москве – электропоезд столкнулся с грузовиком. Состав по касательной задел автомобиль, часть кузова которого оказалась на путях. В результате никто не пострадал, происшествие не повлияло на движение других поездов.