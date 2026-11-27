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Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", которые уточняют правила приема в университеты для школьников – победителей и призеров олимпиад. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Право поступать в вуз без вступительных испытаний сохранится только за победителями олимпиад. Призеров приравняют к абитуриентам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, – 100 баллов.

Какой именно специальности или направлению подготовки соответствует профиль олимпиады, будет определять сама образовательная организация.

Новый порядок планируется применять к олимпиадам, которые проводятся начиная с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров состязаний, проводимых по 2025/26 учебный год включительно, сохраняются прежние условия – поступление без вступительных испытаний в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады.

В октябре Минобрнауки сократило перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы, с 83 до 60. 25 ноября Госдума приняла законопроект, который уточняет правила приема в вузы для олимпиадников, во втором и третьем чтениях.

При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников сохранят право поступать в ведущие вузы без вступительных испытаний по профилю соревнования. Министр напомнил, что олимпиада проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".