Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Неуплата налогов приведет к начислению пеней и может стать причиной запрета на выезд за границу. Об этом предупредил в разговоре с Москвой 24 налоговый юрист Константин Чупырь.

Он напомнил, что до 1 декабря включительно гражданам необходимо заплатить налоги за 2025 год: транспортный, земельный, имущественный. Также в уведомление от ведомства может попасть НДФЛ с процентов по банковским вкладам свыше установленного порога, который сейчас составляет 210 тысяч рублей.





Константин Чупырь налоговый юрист Если не заплатить вовремя, то уже с 2 декабря начнут начисляться пени, за каждый день просрочки – 1/300 действующей ключевой ставки Банка России. При этом субботы, воскресенья и праздники тоже считаются.

В случае неоплаты ФНС пришлет требование о ликвидации задолженности. В этом случае важно напомнить, что с 1 ноября 2025 года инспекция может взимать бесспорные долги граждан без обращения в суд.

"Соответственно, если проигнорировать требование, налоговая вправе в течение 6 месяцев после истечения срока его исполнения принять решение о взыскании. Через 7 рабочих дней после направления соответствующего документа гражданину инспекция может поручить банку списать деньги и ограничить расходные операции", – пояснил Чупырь.

Средства имеют право списать с банковских счетов, в том числе тех, к которым привязаны карты, и электронных кошельков. Однако граждане могут обратиться в банк с заявлением о сохранении прожиточного минимума.





Константин Чупырь налоговый юрист Если денег будет недостаточно, за дело возьмутся судебные приставы. Они могут арестовать деньги на счетах, удержать часть зарплаты или пенсии, запретить продавать или переоформлять автомобиль и недвижимость, а также арестовать имущество.

Если же сумма, которую нужно оплатить, от 10 до 30 тысяч рублей и она не погашена добровольно за 2 месяца, то гражданин также может получить запрет на выезд в другие страны, заключил юрист.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов напомнил, что российские пенсионеры вправе не платить налог за квартиру, жилой дом и гараж или машино-место. Если у человека несколько объектов одного вида, освобождение распространяется только на один из них.

