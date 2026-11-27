27 ноября, 15:26Общество
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Неуплата налогов приведет к начислению пеней и может стать причиной запрета на выезд за границу. Об этом предупредил в разговоре с Москвой 24 налоговый юрист Константин Чупырь.
Он напомнил, что до 1 декабря включительно гражданам необходимо заплатить налоги за 2025 год: транспортный, земельный, имущественный. Также в уведомление от ведомства может попасть НДФЛ с процентов по банковским вкладам свыше установленного порога, который сейчас составляет 210 тысяч рублей.
В случае неоплаты ФНС пришлет требование о ликвидации задолженности. В этом случае важно напомнить, что с 1 ноября 2025 года инспекция может взимать бесспорные долги граждан без обращения в суд.
"Соответственно, если проигнорировать требование, налоговая вправе в течение 6 месяцев после истечения срока его исполнения принять решение о взыскании. Через 7 рабочих дней после направления соответствующего документа гражданину инспекция может поручить банку списать деньги и ограничить расходные операции", – пояснил Чупырь.
Средства имеют право списать с банковских счетов, в том числе тех, к которым привязаны карты, и электронных кошельков. Однако граждане могут обратиться в банк с заявлением о сохранении прожиточного минимума.
Если же сумма, которую нужно оплатить, от 10 до 30 тысяч рублей и она не погашена добровольно за 2 месяца, то гражданин также может получить запрет на выезд в другие страны, заключил юрист.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов напомнил, что российские пенсионеры вправе не платить налог за квартиру, жилой дом и гараж или машино-место. Если у человека несколько объектов одного вида, освобождение распространяется только на один из них.