Фото: kremlin.ru

За первые часы с начала приема обращений для прямой линии с Владимиром Путиным россияне прислали около 100 тысяч вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Большой (интерес к прямой линии. – Прим. ред.). <...> Это превышает прошлые годы", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, анализ обращений уже идет: вопросы рейтингуют, чтобы понять, какие темы находятся в топе, а какие не столь актуальны. Песков также добавил, что перечень волнующих россиян вопросов на прямой линии каждый год во многом совпадает, но нюансы от года к году разные.

Прием обращений от россиян начался в 00:00 27 ноября. Большинство вопросов пока приходит от женщин, а по возрасту заявителей лидируют граждане старше 50 лет.

Задать свой вопрос можно будет вплоть до завершения эфира 10 декабря – через мобильное приложение, сайт moskva-putinu.ru, СМС и ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8 (800) 200-40-40. Также принимать обращения будут представители "Ростелекома", активисты "Молодежки Народного фронта", ветераны СВО и участники волонтерских сообществ "Народные полки".

Кроме того, точнее формулировать обращения россиянам поможет искусственный интеллект GigaChat. Благодаря этому количество станций, принимающих обращения, удалось фактически сделать безграничным.