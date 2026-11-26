Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект GigaChat поможет гражданам более четко сформулировать обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, благодаря этой технологии количество станций, принимающих обращения граждан, удалось фактически сделать безграничным.

"Еще больше граждан смогут задать свои вопросы", – сказал Песков.

Дату прямой линии выбрали с учетом напряженного рабочего графика президента в декабре. Как пояснил пресс-секретарь, столь ожидаемое в стране мероприятие решили провести чуть раньше. Сейчас идет подготовка к нему.

Представитель Кремля отметил, что Путин каждый год тщательно готовится к прямой линии, и назвал этот процесс большой работой. Сначала все ведомства собирают актуальную информацию по ключевым вопросам повестки, после чего с ней знакомится глава государства. Также анализируются обращения граждан, а их содержание и результаты изучения докладывают президенту.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря. Эфир запланирован на 12:00 по московскому времени. Российский лидер подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Задать вопрос президенту может каждый желающий через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС на номер 0-40-40, а также по телефону 8 (800) 200-40-40. Для тех, кто хочет сделать это из-за рубежа, предусмотрены специальные номера 8 (495) 539-40-40 и 8 (499) 550-40-40. Кроме того, вопросы можно задать через специальное мобильное приложение, узнать подробнее о котором есть возможность на сайте программы.

Вопросы для Путина можно отправлять через "ВКонтакте", "Одноклассники" или чат-бот в мессенджере MAX – max.ru/moskvaputinu. Обращения принимаются как в текстовом, так и в видеоформате. Отправить их можно будет начиная с 00:00 27 ноября и вплоть до завершения программы 10 декабря.

