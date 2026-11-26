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В Госдуме намерены запросить объяснения у органов опеки после гибели пятилетней девочки из многодетной семьи в Вологде. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала глава комитета по защите семьи Нина Останина.

По словам депутата, вопросы также возникают к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Семья состояла на учете с 2020 года, однако необходимую помощь ей не оказали.

"Опекунство заключается не только в том, чтобы прийти и проверить, но и помочь", – заявила Останина.

О том, что в Вологде от истощения скончалась девочка, стало известно 26 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Из семьи, у которой 11 несовершеннолетних детей, госпитализированы еще девять в возрасте от 10 месяцев до 16 лет, включая семилетнего брата погибшей. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под контроль.

По информации СМИ, семья получала более 200 тысяч рублей пособий ежемесячно, но жила в квартире 50 квадратных метров с долгами почти на миллион рублей. Мать с трудом передвигается и не может ухаживать за детьми. Сотрудники детского сада неоднократно обращались в опеку.