Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласован проект капитального ремонта бывшего доходного дома купца Ивана Коровина в столичном районе Хамовники. Об этом сообщил председатель Мосгосэкспертизы Иван Щербаков.

Многоквартирный жилой дом 1914 года постройки находится по адресу Староконюшенный переулок, дом 5/14. Проект сохраняет исторические решения архитектора Ивана Кондратенко и предусматривает восстановление утраченных декоративных деталей. Статуса объекта культурного наследия у здания нет, однако оно входит в традиционную застройку центра Москвы.

Фасады украшают рустовка, карнизы, эркеры, балконы с балюстрадами и коваными решетками. У входных групп – полуколонны ионического ордера и фризы с барельефами. По словам Щербакова, специалисты сохранят декор и оригинальные цвета фасадов. При этом будут проведены ремонт кровли и модернизация инженерных систем, которые улучшат эксплуатационные характеристики дома.

При ремонте фасадов штукатурный слой заменят, стены обработают бактерицидным составом и покрасят по колористическому паспорту. Поврежденные детали демонтируют, сделают отливки из стеклофибробетона по слепкам и установят обратно. Кованые ворота арок и балконные ограждения очистят, скорректируют их геометрию и покрасят.

Также обновят плиты балконов, эркеров и козырьков дворовых фасадов. Работы пройдут в подвале и электрощитовой. На чердаке заменят утеплитель и ходовой настил. На кровле отремонтируют стены надстроек и уложат новое покрытие из оцинкованной стали.

Ремонт затронет и подъезды, рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Павел Рябоненко. По его словам, подъезды в домах начала XX века нужно обновлять особенно внимательно: специалисты стараются сохранить прежний вид помещений и применяют при этом современные решения для комфорта жильцов.

Проект также включает замену систем электроснабжения, водоснабжения, канализации и центрального отопления. После монтажа новых стояков и разводящих магистралей проведут локальный восстановительный ремонт.

Ранее стало известно, что еще 28 жилых домов высотой более 22 этажей в Москве капитально отремонтируют до конца года. Там обновят фасады, инженерные системы, а стены окрасят в оригинальные цвета. Также внимание уделят декору.

