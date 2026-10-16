Капремонт трех домов с декоративными фризами завершается в Москве

Фото: пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт трех столичных жилых зданий, фасады которых украшают фризы – горизонтальные декоративные элементы, расположенные под карнизами, завершат в 2026 году. О ходе работ рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Помимо обновления фасадов, специалисты приводят в порядок крыши и подвалы, а также меняют инженерные системы.

Отдельное направление – гидрофобизация кирпичных стен: поверхности покрывают водоотталкивающим составом, который защищает кладку от атмосферных осадков. Эта технология хорошо зарекомендовала себя и позволяет надолго сохранить как внешний вид, так и техническое состояние стен.

Дом на проспекте Мира

Ремонт девятиэтажного дома 131, корпуса 1, на проспекте Мира уже закончен. Здание возвели в 1965 году по проекту типовой серии. Торцевые фасады здесь оформлены декоративными тягами, которые идут между вторым и третьим этажами, а по всему периметру проходит филенчатый фриз.

Фасады промыли, поврежденные участки керамических блоков заменили, межблочные швы отремонтировали. Там, где стены намокали, нанесли антигрибковый состав и провели гидрофобизацию. Дополнительно обновили входные группы: заменили дверь и восстановили козырек.

На балконах отремонтировали поврежденные плиты, обновили напольную плитку, экраны и отливы. Цоколь оштукатурили и покрыли декоративным составом. Финалом стало восстановление асфальтобетонной отмостки и приямков.

Дом в Товарищеском переулке

На стадии завершения – капитальный ремонт четырехэтажного дома 20, строения 1, в Товарищеском переулке. Здание построено в 1910 году по индивидуальному проекту, имеет сложную форму, а во двор ведет арочный проезд. Фасады украшены эркерами, ризалитами, лучковыми перемычками и межэтажными карнизами, фриз размещен на дворовом фасаде.

Ключевая задача для специалистов – сохранить исторический облик постройки, которой более 100 лет. Фасады очистили от загрязнений, восстановили кирпичную кладку и штукатурное покрытие нижнего этажа. Участки, подверженные намоканию, обработали антигрибковым составом, архитектурные элементы отреставрировали.

Подготовленные поверхности окрасили в исторические оттенки "светло-желтая пшеница" и "классический белый". Затем привели в порядок входы и балконы. Сейчас заканчиваются работы по обновлению штукатурки цоколя и замене отливов.

На крыше уложили новое мягкое кровельное покрытие. В подвале обновили стены и потолок. Также заменены система электроснабжения, магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Дом в Черемушкинском проезде

Третье здание с декоративным фризом – Черемушкинский проезд, дом 3, корпус 2. Пятиэтажку построили в 1959 году по проекту типовой серии. Форма дома простая, места общего пользования выделены ризалитами, а верхнюю часть здания украшают фриз и венчающий карниз.

Проект работ разработали специалисты Фонда капитального ремонта Москвы – с учетом архитектурных особенностей строения. Фасады промыли, кирпичную кладку восстановили, швы отремонтировали. Места намокания обработали антигрибковым составом.

Особое внимание уделили восстановлению архитектурных элементов – фриза и венчающего карниза, выполненных из кирпича. После этого фасад гидрофобизировали. Кроме того, специалисты восстановили балконы и цоколь, обновили входы и заменили водосточные трубы.

Программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в 2026 году по программе капитального ремонта в столице обновляют порядка 30 жилых домов с эркерами. Одно из таких зданий находится по адресу Большой Предтеченский переулок, дом 14. Там восстановят фасад, обновят кровлю и поменяют некоторые инженерные системы.

