Капремонт 179 домов завершат на западе Москвы до конца года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

До конца 2026 года в Западном административном округе столицы капитально отремонтируют 179 жилых домов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят инженерные системы, крыши и входные группы в рамках региональной программы капитального ремонта. Индивидуальное цветовое решение фасадов подобрано для каждого дома, чтобы сохранить исторический облик районов ЗАО.

Самое длинное здание, где проводят работы, расположено на Филевском бульваре, доме 17, в районе Филевский Парк. Это 12-этажный дом с 12 подъездами, построенный в 1982 году по типовому проекту. Здесь обновляют фасад и кровлю.

Стены здания были облицованы декоративной плиткой, утратившей со временем цвет и частично разрушившейся. Для восстановления применяют технологию с использованием армирующих сеток и полимерцементных смесей: специалисты промыли поверхности, удалили отслоившуюся плитку, нанесли штукатурно-клеевой и армирующий составы, декоративную штукатурку и паропроницаемое окрасочное покрытие. Межпанельные швы были герметизированы.

Для фасада выбрали оттенки "насыщенный желтый бамбук", "желтая мирабель" и "сигнальный белый". Также мастера обновляют подъезды, ремонтируют откосы и устраивают новую асфальтобетонную отмостку.

Самое старое здание округа, где в этом году идет капремонт, находится по адресу Багратионовский проезд, дом 1, строение 1, также в районе Филевский Парк. Шестиэтажный дом построили в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Здание имеет Г-образную форму, его фасады украшены фактурным рустом, замковыми камнями, наличниками и карнизами.

На этом объекте обновляют фасад и крышу, а также заменяют систему электроснабжения. Для сохранения архитектурного облика создали специальный проект и выбрали отечественные материалы. Специалисты расчистили поверхности от загрязнений и отслаивающейся штукатурки, обработали антигрибковыми составами места замокания.

Сейчас обновляют штукатурный слой и архитектурный декор уличных стен. После завершения работ фасад окрасят в исторические цвета "бежевый натуральный рис" и "кремово-белый". На крыше заменят кровельное покрытие, обрешетку и стропила. В завершение приведут в порядок входы и цоколь.

Самый высокий дом, где проходит капремонт в ЗАО, расположен в районе Фили-Давыдково на улице Давыдковской, доме 5. Это 25-этажное здание, построенное в 1984 году. Фасады выполнены из панелей, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, первый этаж и колонны также отделаны плиткой.

Специалисты в данный момент обновляют фасад. Они расчистили поверхности и межпанельные швы, промыли плоскости и удалили отслоившиеся участки, после чего нанесли штукатурно-клеевой и армирующий составы, декоративную штукатурку и паропроницаемое окрасочное покрытие. Оттенки, выбранные для фасада, – "черно-серый", "серое окно" и "сигнальный белый".

Также меняют витражное остекление в местах общего пользования. После завершения основных работ отремонтируют подъезды, балконы и цокольную часть здания.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать самые красивые дома, которые Фонд капитального ремонта привел в порядок в 2026 году. В новом голосовании шесть зданий.

Они расположены на Большой Садовой улице, улицах Правды и Новослободской, проспектах Мира и Ленинградском, а также в Малом Козихинском переулке. Участникам разрешено отметить до трех понравившихся вариантов. В разделе "Подробнее" доступны дополнительные сведения об архитектуре каждого дома.

