Соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 15 российских регионах

Фото: depositphotos/blinow61

Соглашения с независимыми АЗС о стабилизации цен на топливо подписаны в 15 регионах России. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В ФАС отметили, что работа ведется в рамках постановления правительства № 662, позволяющем региональным властям заключать с независимыми АЗС соглашения, которые урегулируют ценообразование топлива. Реализация подписанных документов находится на контроле ведомства.

Вместе с тем служба контролирует ценообразование, уже возбуждено 58 дел на топливном рынке, выдано 91 предупреждение. В основном нарушения допускали независимые участники рынка.

Ранее стало известно, что правительство планирует усилить меры против необоснованного роста цен на заправках. Профильным ведомствам также необходимо контролировать маркировку топлива экологических классов К2, К3 и К4.

Вместе с тем вице-премьер России Александр Новак поручил проработать возможные риск-сценарии на топливном рынке. Речь идет о создании оперативных способов реагирования, в том числе наращивания выпуска нефтепродуктов.

